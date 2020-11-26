Варшава, , 09:41 — REGNUM В официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого появился пост, в котором политик прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Диего Марадона привел сборную Аргентины ко второй победе на Чемпионате мира. Тогда, в 1986 году в финале его блестящий пас на Бурручагу принес команде победный гол. Счет стал 3:2 в пользу аргентинцев. Помним его как выдающегося футболиста 1980-х. Одного из лучших игроков в истории футбола», — говорится в сообщении Моравецкого.

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.