Амстердам, , 09:34 — REGNUM Амстердамский «Аякс» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Аякса» голы забили Райан Гравенберх (47), Нуссайр Мазрауи (49) и Давид Нерес (66). У «Мидтьюлланна» пенальти реализовал хавбек Авер Мабиль (80).

После четырёх туров «Аякс» с семью очками идёт на втором месте в группе D. «Мидтьюлланн» без набранных очков занимает четвёртое место.

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