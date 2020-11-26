Ливерпуль, Великобритания, , 09:23 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Ливерпулем» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0.

На 60-й минуте полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич открыл счёт, замкнув навес Алехандро Гомеса. А спустя четыре минуты защитник итальянского клуба Робин Гозенс завершил комбинацию точным ударом.

После четырёх туров «Аталанта» с семью очками идёт на третьем месте в группе С. «Ливерпуль» с девятью очками занимает первое место.

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