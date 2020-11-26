Мёнхенгладбах, Германия, , 09:02 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Шахтёром» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Боруссии» голы забили Ларс Штиндль (17), реализовавший пенальти, Нико Эльведи (34), Брил Эмболо (45) и Оскар Вендт (77).

После четырёх туров «Боруссия» с восемью очками идёт на первом месте в группе В. «Шахтёр» с четырьмя очками занимает третье место.

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