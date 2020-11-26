Лозанна, Швейцария, 26 ноября 2020, 08:35 — REGNUM Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии оказался в поле пристального внимания Международного олимпийского комитета (МОК). Последний инициировал официальную процедуру рассмотрения санкций в отношении НОК Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
Такое решение исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял из-за большого количества тревожных сообщений, касающихся спортсменов и официальных лиц, имеющих отношение к спорту.
В МОК также «выразили серьёзную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Белоруссии».
Напомним, что в октябре Свободное объединение спортсменов обратилось в МОК с просьбой провести расследование о возможных нарушениях Олимпийской хартии со стороны НОК Белоруссии.