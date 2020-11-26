Лозанна, Швейцария, , 08:35 — REGNUM Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии оказался в поле пристального внимания Международного олимпийского комитета (МОК). Последний инициировал официальную процедуру рассмотрения санкций в отношении НОК Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Такое решение исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял из-за большого количества тревожных сообщений, касающихся спортсменов и официальных лиц, имеющих отношение к спорту.

«В связи с растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, должностных лиц и спорта в Белоруссии, МОК принял решение инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В МОК также «выразили серьёзную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Белоруссии».

Напомним, что в октябре Свободное объединение спортсменов обратилось в МОК с просьбой провести расследование о возможных нарушениях Олимпийской хартии со стороны НОК Белоруссии.