Мюнхен, Германия, , 08:29 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над австрийским «Ред Булл Зальцбург» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Баварии» голы забили нападающие Роберт Левандовски (42), Кингсли Коман (52) и Лерой Зане (68). «Зальцбург» ответил голом форварда Мергима Бериши (73).

После четырёх туров «Бавария» с 12 очками идёт на первом месте в группе А. «Ред Булл Зальцбург» с одним очком занимает четвёртое место.

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