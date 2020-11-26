Мадрид, , 08:20 — REGNUM Московский «Локомотив» сыграл вничью в гостях с мадридским «Атлетико» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Атлетико» на протяжении матча создал множество опасных моментов. А на 69-й минуте полузащитник мадридцев Коке даже забил гол, но он был отменён из-за офсайда.

После четырёх туров «Локомотив» с тремя очками идёт на третьем месте в группе А. «Атлетико» с пятью очками занимает второе место.

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