Махачкала, , 08:17 — REGNUM Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на смерть футболиста Диего Марадоны. Боец отметил, что благодаря игре аргентинца миллионы людей полюбили футбол.

«Один из величайших спортсменов всех времен. Благодаря Марадоне миллионы людей любят футбол», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Напомним, Диего Марадона скончался накануне, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Причиной его смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. В Аргентине в связи со смертью спортсмена объявлен трехдневный траур.

Марадона является одним из самых знаменитых игроков в истории футбола. Одним из ярчайших эпизодов его карьеры стала победа в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года. В четвертьфинале турнира он забил в ворота Англии гол, получивший название «Гол столетия». Марадона — лучший футболист XX века по версии участников голосования на официальном сайте FIFA.

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