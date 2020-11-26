Буэнос-Айрес, , 08:14 — REGNUM Прощание с Диего Марадоной, бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу, начнётся 26 ноября в 06:00 в президентском дворце Каса Росада. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Аргентины.

«В связи с прощанием с Диего Марадоной администрация президента сообщает, что двери для населения откроются в шесть утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по просьбе родственников открытая церемония прощания будет завершена в 16:00. Будет ли прощание продолжено на следующий день, не уточняется.

По информации СМИ, перед аргентинским президентским дворцом в настоящее время уже собралось множество людей.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В Аргентине объявили трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патологоанатомы установили, что причиной смерти бывшего футболиста Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность.

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