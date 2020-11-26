Буэнос-Айрес, , 06:33 — REGNUM Патологоанатомы установили, что причиной смерти бывшего футболиста Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность, сообщил 25 ноября телеканал TN со ссылкой на данные вскрытия.

«Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности, говорится в отчёте о вскрытии», — сообщили в телесюжете.

Отмечается, что перед смертью у экс-форварда возник «острый отёк лёгких», кроме того, он страдал «дилатационной кардиомиопатией». Так называют растяжение полостей сердца без увеличения толщины стенок и нарушение сокращательной функции сердца.

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Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста.

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