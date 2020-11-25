Лос-Анджелес, США, , 23:55 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» подписали соглашение с экс-разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Каем Боумэном. Согласно информации инсайдер Шэмса Чарании, 23-летний игрок будет доказывать свое право играть за основной состав команды в тренировочном лагере.

«Уорриорз» подписали игрока по схеме «1+2» после драфта-2019, на котором его не выбрала ни одна команда. Он принял участие в 45 матчах за «Голден Стэйт» и в среднем набирал 7,4 очка, 2,7 подбора и 2,9 передачи за игру.