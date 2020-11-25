Рига, , 23:01 — REGNUM Рижское «Динамо» приняло на своем льду новосибирскую «Сибирь» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Сибири» помогли добыть нападающие Пекка Йормакка, Юусо Пуустинен и Никита Шашков. В составе «рижан» отличились Глеб Зырянов и Микс Индрашис.

Рижское «Динамо» продолжает плестись на последней строчке Западной конференции с 12 очками, что на 7 баллов меньше, чем у «Куньлуня». «Сибирь» с 29 очками на счету занимает седьмое место Востока.