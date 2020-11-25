Санкт-Петербург, , 21:50 — REGNUM Полузащитник петербургского «Зенита» аргентинце Себастьян Дриусси высказал слова соболезнования ввиду смерти бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадона.

«Вся Аргентина в трауре. Марадона — наша национальная звезда. Наш футбольный бог. Нас покинул тот, кто привел нас на футбольную вершину мира. Сегодня в Аргентине умер футбол», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

В 1986 году Марадона помог национальной команде своей страны стать чемпионами мира. Он стал лучшим игроком проходившего в Мексике турнира.

В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью великого футболиста.