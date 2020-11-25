Буэнос-Айрес, , 21:48 — REGNUM Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировали смерть легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир — с гением», — написал Роналду в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что Марадона «был одним из лучших на свете, фокусником, не знавшим себе равных».

«Он покинул нас слишком рано, но его наследие по-прежнему с нами. Ты оставил пустоту, которую не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя не забудут никогда», — добавил Роналду.

В свою очередь Месси назвал смерь Марадоны «печальным днём для всех аргентинцев и для футбола».

«Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним. Выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», — написал он на своей странице в Instagram.

Один из самых знаменитых футболистов мира Диего Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет после перенесённой операции на мозге. Причиной его смерти стал сердечный приступ. В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи со смертью спортсмена.

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