Ньон, Швейцария, , 20:30 — REGNUM Все ближайшие матчи под эгидой УЕФА, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, будут начинаться с минуты молчания в память об аргентинском футболисте Диего Марадоне. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе УЕФА.

Один из самых знаменитых футболистов мира Диего Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет после перенесённой ранее операции на мозге.

Власти Аргентины объявили в стране трёхдневный траур в связи со смертью спортсмена.

Читайте также: Скончался футболист Диего Марадона

Читайте ранее в этом сюжете: В «Наполи» назвали «сокрушительным ударом» смерть Диего Марадоны