Афины , , 20:19 — REGNUM 25 ноября в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2020/21 между «Олимпиакосом» и «Манчестер Сити». Матч рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Масса.

Стартовые составы команд:

«Олимпиакос»: Са, Семедо, Ба, Сиссе, М’Вилла, Родригес, Рафинья, Дрэгер, Камара, Фортунис, Масурас.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш, Стоунс, Менди, Конселу, Гюндоган, Фоден, Родри, Стерлинг, Жезус, Силва.

Этот матч станет для Жезуса вторым в текущем сезоне в рамках Лиги чемпионов.