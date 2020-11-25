Неаполь, Италия, , 20:09 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Наполи» отреагировал на смерть аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Смерть Диего Марадоны — это сокрушительный удар как для Неаполя, так и для клуба», — говорится в распространённом заявлении.

Напомним, в составе «Наполи» Марадона выиграл два чемпионата Италии — в 1987 и 1990 годах, Кубок и Суперкубок страны в 1987 и 1990 годах, а также Кубок УЕФА в 1989 году.

В память о заслугах аргентинского футболиста 10-й номер, под которым он выступал, был навсегда символически закреплён за Марадоной, и его не может получить ни один из игроков «Наполи».

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