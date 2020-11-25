Буэнос-Айрес, , 19:39 — REGNUM Причиной смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны стала остановка сердца, сообщает газета Clarin.

Диего Марадоны Doha Stadium Plus Qatar

По информации издания, сегодня утром Марадона перенёс кардиореспираторную остановку в своём доме в районе Сан-Андрес. К дому спортсмена прибыло несколько автомобилей скорой помощи, но спасти его медикам не удалось.

Как передавало ИА REGNUM, Диего Марадона скончался сегодня, 25 ноября, в возрасте 60 лет.

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