Буэнос-Айрес, , 19:27 — REGNUM Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет, сообщает газета Clarin.

В октябре этого года Марадона был госпитализирован. Он перенёс операцию на мозге.

Марадона родился 30 октября 1960 года. Наряду с бразильцем Пеле он считался одним из лучших игроков в мире за всю историю футбола.

За свою карьеру Марадона успел сыграть за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс», испанские «Барселону» и «Севилью», итальянский «Наполи». В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года и вице-чемпионом мира 1990 года.

В 2008—2010 годах Марадона был главным тренером сборной Аргентины по футболу. Под его руководством национальная команда дошла до ¼ финала чемпионата мира 2010 года.