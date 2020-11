Москва, , 16:49 — REGNUM 25 ноября в рамках гранд-финала онлайн-турнира по CS: GO Nine to Five 6 российский коллектив Gambit одержал победу над Nemiga со счетом 2:0 на картах Vertigo (16:4) и Inferno (16:14).

MVP встречи по мнению пользователей HLTV стал 18-летний российский киберспортсмен Сергей «Ax1Le» Рыхторов, набравший статистику 49−28. ADR игрока составил 97,3.

Заняв первое место, организация Gambit получила 35 тысяч долларов, Nemiga за вторую строчку — 15 тысяч долларов.