Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Американский боксёр Майк Тайсон получит $10 млн за бой с Роем Джонсом. Об этом 25 ноября сообщил журналист портала Yahoo Sports Кевин Айоул в своём Twitter.

При этом отмечается, что гонорар Джонса составит около $3 млн. Поединок Тайсона и Джонса должен пройти 28 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный боксёрский совет (WBC) подготовил специальный пояс для боя Тайсона и Джонса.

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