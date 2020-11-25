Цюрих, Швейцария, , 13:10 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на звание лучшего тренера 2020 года. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба организации.

В список претендентов вошли Марсело Бьелса («Лидс Юнайтед»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Зинедин Зидан («Реал»), Хулен Лопетеги («Севилья»).

В сезоне 2019/20 Бьельса вернул «Лидс» в Английскую премьер-лигу (АПЛ) спустя 16 лет. Клопп привёл «Ливерпуль» к титулу чемпиона Англии впервые за 30 лет. Флик выиграл требл — чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Зидан стал чемпионом Испании, а Лопетеги выиграл Лигу Европы.

Голосование состоится с 25 ноября по 9 декабря. Церемония награждения пройдёт 17 декабря в онлайн-формате.

Читайте также: ФИФА определила номинантов на звание лучшего вратаря года