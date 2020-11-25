Цюрих, Швейцария, , 12:43 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего игрока года. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба организации.

На награду претендуют Мохаммед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе, Неймар (ПСЖ), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал») и Тьяго Алькантара («Бавария», «Ливерпуль»).

Голосование продлится с 25 ноября по 9 декабря. Церемония награждения пройдёт 17 декабря в онлайн-формате.

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