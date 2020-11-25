Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком года в Швеции. Об этом 25 ноября сообщает Aftonbladet.

Награда вручается изданием совместно со шведским футбольным союзом с 1946 года. Ибрагимович получает этот приз уже в 12-й раз. В последний раз это было в 2016 году, когда он завершил карьеру в сборной Швеции.

В начале 2020 года Ибрагимович вернулся в «Милан». В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах Серии А, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

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