Москва, , 12:27 — REGNUM В возрасте 62 лет умер двукратный призер Олимпийских игр по гребле Василий Якуша. Об этом 25 ноября сообщили в Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Фёдоровича», — говорится в сообщении.

Якуша стал серебряным медалистом Олимпиады-1980 в Москве в одиночных соревнованиях, а через восемь лет в паре с Александром Марченко выиграл бронзу Игр-1988 в Сеуле.

Также он становился серебряным (1982) и бронзовым (1986) призёром чемпионатов мира в одиночных соревнованиях.