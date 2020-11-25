Москва, , 11:29 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего футболиста Романа Широкова будет рассмотрено в общем порядке. Об этом 25 ноября сообщил адвокат Александр Островский, представляющий интересы потерпевшего арбитра Никиты Данченкова.

«Дело будет рассмотрено в общем порядке, заседание пройдёт 4 декабря. Прокурор наше заявление поддержал», — цитирует Островского «Чемпионат».

Ранее сторона Широкова инициировала рассмотрение дела в особом порядке, т. е. без исследования доказательств, но при согласии фигуранта с обвинением.

Защита Данченкова выступила против такого подхода и заявила о намерении добиться рассмотрения дела в общем порядке.

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