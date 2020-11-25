Москва, , 11:26 — REGNUM Проверку по факту дорожного конфликта на северо-западе Москвы с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Абасова начала полиция. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также там уточнили, что конфликт на проезжей части между заявителем и неизвестными на автомашине Porsche произошел в 13:00 в Москве по адресу ул. Свободы, д.42, в результате чего один из неизвестных нанес заявителю телесные повреждения и скрылся с места инцидента.

В настоящее время все участники данного конфликта установлены и опрошены, устанавливаются все обстоятельства данного случая.

«В драке участвовал боец смешанных единоборств Ислам Абасов, он был доставлен в отдел полиции в рамках проверки», — также сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов был избит в Москве.