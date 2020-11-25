Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение своего футбольного клуба в матче с римской командой «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Его слова 25 ноября приводит пресс-служба санкт-петербургской команды.

«Прежде всего нужно извиниться перед болельщиками, перед городом», — заявил 32-летний футболист, добавив, что, по его мнению, команда, являющаяся чемпионом России, не имеет права на такую игру.

«Мне кажется, что наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат. Должна быть ответственность как командная, так и индивидуальная», — также добавил он.

При этом Дзюба отметил, что европейские клубы играют «раскованно, ничего не боятся, всё чётко», хотя там точно такие же люди.

«Пока не изменим наш менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, а потом отыгрываться», — указал игрок и выразил надежду на то, что когда-нибудь данная тенденция изменится.

«Мы должны играть компактнее и агрессивнее. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5—10 минут после начала матча. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад», — сказал Дзюба.

«Зенит» после поражения лишился шансов на выход в 1/8 финала футбольного турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Зенит» уступил команде «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1, автором единственного мяча петербургского клуба стал Артем Дзюба.