Махачкала, , 10:28 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов дал понять, что встретится с президентом UFC Дэной Уайтом. Об этом он написал в Instagram.

«Скоро увидимся», — написал Нурмагомедов.

К посту он прикрепил фото с пресс-конференции в Абу-Даби, которая проходила перед боем с Джастином Гэтжи. На снимке изображены Нурмагомедов и Уайт.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

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