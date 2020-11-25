Чебоксары, , 09:43 — REGNUM В Чувашии спортсмены, которые выступают в составе сборных команд России и представляют в зачёте несколько регионов, не будут получать стипендии главы региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 25 ноября, на заседании республиканского правительства.

Проектом постановления утверждается положение о порядке назначения годовых стипендий главы Чувашии. Они начнут выплачиваться с 2021 году, размеры стипендий варьируются от 5,5 тыс. до 25 тыс. рублей. Те, кто занимается летними и внесезонными видами спорта, начнут получать выплаты с 1 января, по зимним видам спорта выплаты будут производиться с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.

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Министр спорта Василий Петров подчеркнул, что право на получение стипендии получат спортсмены, которые выступают только за Чувашию, то есть без двойного (параллельного) зачёта.

В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев пояснил, что данным решением продолжается упорядочивание процесса подготовки спортсменов и выстраивание системы для развития, «с одной стороны, массового спорта».

«И, исходя из этого, идти к поддержке тех, кто даёт вклад уже в спорте высших достижений. Такого рода стипендии устанавливаются членам сборных команд Российской Федерации — а таковых у нас 202 человека, это достаточно большое количество. Но, к сожалению, когда эти спортсмены выступают на соревнованиях различного уровня, нередко вдруг выясняется, исходя из баллов, что они не являются спортсменами от Чувашской Республики.

Получается, что вся инфраструктура, вся система подготовки спортсменов работает на этих людей, но когда они достигают результатов, оказывается, что итоги этих результатов уходят в другой регион, так как люди выступают по двойному зачёту. Этим постановлением мы данный вопрос регулируем. Если спортсмен хочет представлять Чувашскую Республику, мы, естественно, поддержим его, мы в него вкладываемся, содействуем, и человек чисто патриотически итоги своего выступления кладёт в копилку представителей спортивного сообщества Чувашии», — сказал Олег Николаев.

Василий Петров отметил, что 119 чувашских спортсменов из 202 в составе сборных команд России выступают без параллельного зачёта за другой регион. По его словам, в настоящее время «положительная тенденция пошла, и уже отказываются от параллельного зачёта по различным видам спорта».

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