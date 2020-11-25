Чебоксары, 25 ноября 2020, 09:43 — REGNUM В Чувашии спортсмены, которые выступают в составе сборных команд России и представляют в зачёте несколько регионов, не будут получать стипендии главы региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 25 ноября, на заседании республиканского правительства.
Проектом постановления утверждается положение о порядке назначения годовых стипендий главы Чувашии. Они начнут выплачиваться с 2021 году, размеры стипендий варьируются от 5,5 тыс. до 25 тыс. рублей. Те, кто занимается летними и внесезонными видами спорта, начнут получать выплаты с 1 января, по зимним видам спорта выплаты будут производиться с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.
Подробнее: В Чувашии учредили стипендии для членов спортивных сборных команд
Читайте также:Глава Чувашии считает нечестным выступление спортсменов двойным зачётом
Министр спорта Василий Петров подчеркнул, что право на получение стипендии получат спортсмены, которые выступают только за Чувашию, то есть без двойного (параллельного) зачёта.
В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев пояснил, что данным решением продолжается упорядочивание процесса подготовки спортсменов и выстраивание системы для развития, «с одной стороны, массового спорта».
Василий Петров отметил, что 119 чувашских спортсменов из 202 в составе сборных команд России выступают без параллельного зачёта за другой регион. По его словам, в настоящее время «положительная тенденция пошла, и уже отказываются от параллельного зачёта по различным видам спорта».
Читайте ранее в этом сюжете: Выступающие двойным зачётом чувашские спортсмены останутся без стипендий