Москва, , 09:40 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что сезон 2020 года является для него самым успешным в карьере. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС.

«Сезон получился самым лучшим на данный момент», — сказал Рублёв.

Он добавил, что с полной мотивацией ждёт начала предсезонки, которая начнётся через неделю.

В 2020 году Рублёв выиграл пять титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он занимает восьмое место в рейтинге ATP.

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