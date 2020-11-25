Дортмунд, Германия, , 09:30 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд побил рекорд в Лиге чемпионов. Он быстрее всех достиг отметки в 15 забитых голов на турнире.

Холанд оформил дубль в матче четвёртого тура группового этапа с бельгийским «Брюгге» (3:0). На его счету стало 16 мячей в 12 матчах Лиги чемпионов.

Норвежский форвард добрался до отметки в 15 голов в турнире быстрее всех в истории. Руд ван Нистелрой и Роберто Сольдадо это сделали за 19 матчей, Гарри Кейн — за 20 матчей.

Роберт Левандовски забил 15 голов в 25 матчах, Лионель Месси — в 29, Криштиану Роналду — в 51.

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