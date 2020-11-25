Манчестер, Великобритания, , 09:01 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над турецким «Стамбул Башакшехир» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил полузащитник Бруну Фернандеш. Ещё по голу забили форвард Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти, и хавбек Дэниел Джеймс.

В составе турецкого клуба точным ударом отметился полузащитник Дениз Тюрюч.

После четырёх туров «Манчестер Юнайтед» с девятью очками идёт на первом месте в группе H. «Башакшехир» с тремя очками занимает четвёртое место.

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