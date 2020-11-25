Турин, Италия, , 08:55 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Мюрто Узуни. На 35-й минуте Криштиану Роналду дальним ударом счёт сравнял.

Победу «Ювентусу» принёс гол нападающего Альваро Мораты на 92-й минуте.

После четырёх туров «Ювентус» с девятью очками идёт на втором месте в группе G. «Ференцварош» с одним очком занимает четвёртое место.

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