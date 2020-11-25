Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет поединок с Камилой Шереметом 18 декабря, сообщает стриминговый сервис DAZN на своей странице в Instagram.

Польский спортсмен оспорит титул чемпиона по версии IBF. В социальных сетях Головкин прокомментировал предстоящую встречу: «Иду к своей цели — рекордной двадцать первой защите чемпионских титулов. Скоро увидимся».

Как сообщало ИА REGNUM, последний бой Геннадий Головкин провел в октябре 2019 года — чемпион IBO и IBF оказался сильнее украинского боксера Сергея Деревянченко. Ранее поединок Головкина и Шереметы был заплонирован на начало 2020 года.

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