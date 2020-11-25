Дортмунд, Германия, , 08:28 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над бельгийским «Брюгге» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Боруссии» дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд, ещё один гол забил полузащитник Джейдон Санчо.

После трёх туров «Боруссия» с девятью очками идёт на первом месте в группе F. «Брюгге» с четырьмя очками занимает третье место.

Читайте также: «Зенит» проиграл «Лацио» и лишися шансов на выход из группы ЛЧ