Рим, 25 ноября 2020, 08:19 — REGNUM Римский «Лацио» одержал победу над «Зенитом» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Лацио» дубль оформил нападающий Чиро Иммобиле, ещё один гол забил полузащитник Марко Пароло. У «Зенита» отличился Артём Дзюба.
После трёх туров «Лацио» с восемью очками идёт на втором месте в группе F. «Зенит» с одним очком занимает четвёртое место и лишился шансов на выход из группы.
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