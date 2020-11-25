Рим, , 08:19 — REGNUM Римский «Лацио» одержал победу над «Зенитом» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Лацио» дубль оформил нападающий Чиро Иммобиле, ещё один гол забил полузащитник Марко Пароло. У «Зенита» отличился Артём Дзюба.

После трёх туров «Лацио» с восемью очками идёт на втором месте в группе F. «Зенит» с одним очком занимает четвёртое место и лишился шансов на выход из группы.

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