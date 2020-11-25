Краснодар, , 08:09 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Краснодаром» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На четвёртой минуте матча полузащитник «Севильи» Иван Ракитич открыл счёт точным дальним ударом. «Краснодар» восстановил равновесие на 56-й минуте, отличился форвард Вандерсон.

Победу испанскому клубу принёс гол нападающего Мунира Эль-Хаддади на 95-й минуте матча.

После четырёх туров «Севилья» с 10 очками идёт на втором месте в группе Е. «Краснодар» с одним очком занимает третье место.

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