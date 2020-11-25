25 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Сводки с фронтов противостояния пандемии оптимизма по-прежнему не внушают, вне зависимости от размера ВВП и устойчивости валюты любой из противостоящих им стран. Одной из жертв COVID-19 стал большой спорт, лишившийся Олимпиады—2020 в Токио. На которую были большие планы не только у спортсменов и болельщиков, но и у непримиримых борцов с допингом. Причём, как выяснилось на днях – не только из USADA, но и такой солидной госструктуры, как Сенат США.

Андрей Юрьевич Сафонов, , 05:00 — REGNUM



WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сенат США принял закон, позволяющий преследовать любого человека, участвующего в предполагаемом допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. Под действие закона, уже названного «актом Григория Родченкова», бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а затем ставшего информатором Всемирного антидопингового агентства, подпадут все соревнования, на которых действуют правила WADA. Нормативному акту демонстративно придан экстерриториальный характер, что позволит преследовать по всему миру его нарушителей, которым после вступления закона в силу будет грозить штраф до $1 млн и лишение свободы на срок до десяти лет. Отдельных спортсменов, уличённых в использовании допинга, американцы милостиво обещают не преследовать. Правда, до 27 ноября закон ещё должен подписать президент США, для которого это действо станет одним из последних поводов продемонстрировать свой твердый характер и жёсткий нрав своим разочарованным избирателям. Тем более что внедрять это воплощение демонстративного превышения полномочий придётся его преемнику-демократу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сенат и палата представителей США поддержали «законопроект Родченкова» об уголовном наказании за допинг ещё в январе 2019 года. Примечательно, что НБА, НХЛ и прочие профессиональные лиги из Штатов под действие законопроекта не подпадали изначально, так как правила WADA признавать отказались.

Преимущественно антироссийский характер принятого закона следует не только из его неофициального названия. Он также обусловлен и событиями, тому предшествовавшими — от триумфальной для России Олимпиады в Сочи — 2014 до омрачённой допинговыми подозрениями в отношении наших спортсменов Олимпиады в Пхёнчхане — 2018. В результате 9 декабря прошлого года исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями Комитета по соответствию WADA: Российское антидопинговое агентство потеряло статус, а Россию на 4 года отстранили от участия в крупных международных соревнованиях уровня Олимпиад и чемпионатов мира.

Мотивы всех этих «антидопинговых расследований» и акций против России и российских спортсменов обусловили высокий интерес к опросу ИА REGNUM, в котором с 10 по 19 декабря прошлого года приняло участие 37 890 читателя, что очень репрезентативно.

© ИА REGNUM

Среди участников опроса лишь 2% ничего не слышали о решении WADA отстранить Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на 4 года. При этом очень хорошо информированными о той проблеме назвал себя 71% опрошенных, а доля участников опроса, хорошо или в общих чертах знающих о проблеме, составила 94%. Три года назад по результатам аналогичного опроса ИА REGNUM на ту же тему таких было в 1,2 раза меньше — 77%, правда, и количество участников тоже было меньше — в 2,5 раза.

© ИА REGNUM

Распределение ответов показало, что в добросовестности самой WADA и проводимых ею в отношении российских спортсменов «антидопинговых расследований» уверена пятая часть (21%) респондентов (три года назад таких было 8%, «прогресс» налицо). Половина опрошенных увидела в том политическое давление на нашу страну в целом (2 года назад таких было существенно больше — две трети), а 22% — недобросовестную конкуренцию. То есть почти три четверти (72%) опрошенных в добросовестности мировым «околоспортивным» структурам отказали. Однако в декабре 2017 года таких было 88%, то есть — «глобализация» сознания опрошенных за это время существенно подросла. Налицо результат как примиренческой позиции наших государственных спортивных структур, так и воздействия мощнейшей пропаганды «наших стратегических партнёров». А также — и усталость людей от прочих житейских проблем, их нежелание переносить политику ещё и в сферу развлечений, к которой спорт и относится.

Среди иностранных участников опроса пропорции меняются лишь количественно, но не качественно: вариант ответа «о желании очистить спорт» достигает максимума в треть голосов среди жителей ЕС. При том что среди опрошенных из других регионов вариант недобросовестной конкуренции WADA меньше 58% не набрал, а вариант политической ангажированности абсолютно очевиден для большинства опрошенных (максимальная доля по опросу). Пропорции — те вообще качественно неизменны во всех группах респондентов, вне зависимости от возраста, уровня доходов и политической ориентации. Как видим, вывод по данному вопросу для всех более чем очевиден: отношение WADA к российским спортсменам несправедливо и мотивировано причинами, не имеющими к спорту никакого отношения.

© ИА REGNUM

В том, что спорт это в первую очередь бизнес, уверено 80% опрошенных (в большинстве своём — жителей России), и лишь десятая часть (в 8 раз меньше!) респондентов с ними не согласна. С мнением участвовавших в опросе россиян в большей степени согласны жители ЕС (74% к 14% — пятикратное соотношение), среди прочих соотношение тоже впечатляет, пусть и не так радикально (в 3,5 — 4 раза). С возрастом уверенность в данной прискорбной тенденции растёт: от 3-кратного соотношения среди школьников до 8-кратного среди пенсионеров. Примечательно скачкообразное уменьшение уверенности в положительной роли спорта в развитии человека на рубеже 30−31-летнего возраста до среднего по опросу уровня: среди школьников — в два раза, а среди 18−30-летних — в полтора. Падает таковое соотношение и с ростом доходов, что представляется весьма странным. Так, уверенность в том, что спорт — это бизнес, а не «забота о развитии человека», в 9−8 раз выше среди респондентов с очень низкими, низкими, средними и высокими доходами. И всего в четыре раза — среди участников опроса с очень высокими доходами, к которым, судя по светской хронике, смело можно отнести и многих наших спортсменов высшего уровня, особенно — в командных видах спорта, что, возможно, объясняет столь странный резкий «скачок» в показателях. Но это лишь осторожное предположение.

© ИА REGNUM

Лишь пятая часть респондентов увидела в усилиях WADA и прочих околоспортивных структур заботу о судьбах международных соревнований и о самих спортсменах. Оставшееся же подавляющее большинство усматривает в действиях скандальных антидопинговых «правдоискателей» лишь конкурентную борьбу (таких 9%), а 71% — так и вовсе считает их действия мотивированными причинами чисто политического, а то и антироссийского свойства. Последняя цифра несколько варьирует в зависимости от разбиения респондентов по целевым группам, но ни в одной из них качественно иного распределения мнений не усматривается.

© ИА REGNUM

Анализ ответов на данный вопрос показывает, что особых надежд на справедливость российскому большому спорту от международных профильных структур ожидать не приходится: таких мнений более половины — 53% против «оптимистичных» 44%.

В сухом остатке нашего исследования, прежде всего, получается, что «большой спорт» по-прежнему очень интересен зрителям, которые тем не менее всё чётче отделяют его зрелищность от какой-либо идеологической либо вообще политической нагрузки. То есть спорт всё меньше и меньше является демоверсией войны между нациями, между «своими» и «чужими». Что, впрочем, для части респондентов пока не так уж и очевидно. А особенно неочевидны различия между войной и спортивной схваткой (от биатлона до шахмат) для бенефициаров «допингового скандала», контрольная доля позора в котором совсем не обязательно достанется нам.

Олимпийскому движению пользы это не принесло, но неожиданного, пусть и незаслуженного, чемпионства нежданным западным чемпионам-«олимпионикам» добавило. Так ведь и у наших спортсменов ни разнарядки на медали, ни «встречного плана» (кто помнит) больше нет. Во всяком случае — не должно быть. А поддержка болельщиков и, как видим, государства и спонсоров никуда не денутся. Как и «Империя Добра» на том берегу океана.

Читайте ранее в этом сюжете: Антидопинговый «акт Родченкова» принят Сенатом США