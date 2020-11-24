Мёнхенгладбах, Германия, , 23:56 — REGNUM Хавбек мёнхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль поделился настроем команды и оценил шансы команды добриться успеха в Лиге чемпионов.

«Мы прекрасно понимаем, в какой позиции оказались благодаря упорной работе. Постараемся добиться чего-то такого, что запомнится надолго. Мотивационные речи нам не нужны. В команде витает чувство, что в ближайшие несколько недель мы можем добиться чего-то особенного. Убежден, что мы можем набрать еще очки во всех ответных матчах», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 25 ноября «Боруссия» сыграет с «Шахтером». Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.