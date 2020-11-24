Череповец, Вологодская область, , 22:14 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» приняла на своем льду подольский «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в местном «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев со счетом — 2:1.

В составе «Северстали» отличились Егор Морозов и Владислав Провольнев. Единственную шайбу «Витязя» на свой счет записал Александр Дергачев.

«Северсталь» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 32 очка. «Витязь» с 27 очками идет на девятой строчке.