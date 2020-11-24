Минск, , 21:51 — REGNUM Минское «Динамо» приняло на своем льду ярославский «Локомотив» в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Минск-Арене» и завершилась победой хозяев в овертайме — 2:1.

В составе минского клуба отличились Брэндон Козу и Егор Шарангович. Со стороны «Локомотива» единственный гол забил форвард Егор Коршков.

Минское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 34 очками. «Локомотив», набрав 39 очков, идет на третьем месте.