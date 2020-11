Москва, , 18:13 — REGNUM 24 ноября в рамках четвертьфинала онлайн-турнира по CS: GO Nine to Five 6 российский коллектив forZe одержал победу над польской командой PACT со счетом 2:1.

Счет по картам:

Inferno: forZe 16:12 PACT

Dust2: forZe 14:16 PACT

Nuke: forZe 22:20 PACT

19-летний российский киберспортсмен Евгений «FL1T» Лебедев, набравший статистику 90−63, был признан MVP встречи.