Варшава, , 17:22 — REGNUM Роберт Левандовский — лучший польский футболист последних лет — оказался среди восьми номинантов на премию Globe Soccer Awards. Данная премия вручается выдающимся футболистам с 2010 года. Её организаторами выступают Европейский союз футбольных агентов (EFAA) и Европейский союз футбольных клубов (ECA). Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Среди номинантов также оказались итальянец Чиро Иммобиле (представляющий футбольный клуб «Лацио»), португалец Криштиану Роналду («Ювентус»), француз Карим Бензема («Реал»), аргентинец Лионель Месси («Барселона»), бразилец Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), сенегалец Садио Мане («Ливерпуль») и одноклубник Левандовского по мюнхенской «Баварии» — немец Серж Гнабри.

Церемония награждения Globe Soccer Awards состоится 27 декабря в Дубае. Победителя определят в ходе голосования болельщиков. В прошлом году лучшим игроком стал португалец Криштиану Роналду.

В текущем году польский нападающий уже получил награду игрока года по версии Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).