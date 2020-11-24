Манчестер, Великобритания, , 15:37 — REGNUM «Манчестер Сити» готов предложить Лионелю Месси контракт на 10 лет. Об этом 24 ноября сообщает Sport.es.

Отмечается, что холдинг City Football Group, который является владельцем «Манчестер Сити» готовит аргентинскому форварду новое предложение.

Если соглашение будет подписано на 10 лет, то к моменту предполагаемого окончания контракта футболисту будет уже 43 года.

Предполагается, что несколько сезонов Месси проведёт непосредственно в «Манчестер Сити», а потом сможет перейти в один из восьми клубов, которыми владеет холдинг. А после того, как он завершит карьеру, он может стать послом клуба.

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