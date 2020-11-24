Москва, , 14:02 — REGNUM Бывший боец UFC Адам Яндиев извинился перед бойцом Bellator Сергеем Харитоновым, которого он избил. Об этом 24 ноября сообщает «Чемпионат».

"Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», — сказал Яндиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Яндиев напал на Харитонова, в результате чего у последнего был сломан нос, а также диагностировано рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов заявил, что Яндиев должен ему крупную сумму денег. Он написал заявление в полицию. При этом он заявлял, что примирение с Яндиевым невозможно.

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