Сочи, Краснодарский край, , 12:47 — REGNUM В Сочи завершился суперфинал детско-юношеского футбольного турнира «Кожаный мяч». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В соревнованиях младшей возрастной группы (2009−2010 г. р.) победу одержала команда «Электрон» (Новгородская область). В средней группе (2007−2008 г. р.) победителем стала «Стрела» (Псковская область). В старшей группе (2005−2006 г. р.) сильнейшим стало «Динамо» (Амурская область).

Турнир «Кожаный мяч» проводится ежегодно с 1964 года. Общее число участников составляет более 1,2 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи стартовал финал всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч»