Казань, , 11:59 — REGNUM Сирийские спортсмены планируют принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Об этом глава Национального олимпийского комитета Сирии Ферас Муалла сообщил 24 ноября во время рабочего визита в Казань.

«Мы будем участвовать. У нас только пять спортсменов сейчас, которые стопроцентно будут участвовать в Олимпиаде», — цитирует Муаллу ТАСС.

Глава сирийского НОК заверил, что уже в ближайшее время число олимпийцев вырастет. Пока в сборную входят спортсмены, которые хотят выступать в плавании, настольном теннисе, легкой атлетике, тяжелой атлетике и конном спорте.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса Олимпиаду 2020 года в Токио решили отложить на следующий год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года с участием, как ожидается, 11 тыс. спортсменов.

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