Москва, , 11:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире АТР. Соответствующая телеграмма опубликована 23 ноября на сайте Кремля.

«Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряжённых поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы. Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. По ходу турнира он победил первую, вторую и третью ракетку мира — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

После этой победы Медведев завершил сезон на четвёртом месте в рейтинге ATP.

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