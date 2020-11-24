Лас-Вегас, США, , 11:36 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил проведение боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Об этом 23 ноября сообщается на странице организации в Instagram.

Бой возглавит турнир UFC 257, который пройдёт 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Макгрегор в последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне. Порье бился в июне 2020 года и победил Дэна Хукера.

Порье и Макгрегор встречались в 2014 году, тогда ирландец одержал досрочную победу.

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